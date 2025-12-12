Neuer ÖSV-Biathlonchef: Sumann setzt auf internen Dialog

Viel zu tun für Christoph Sumann: In seiner neuen Rolle als Biathlonchef des ÖSV muss er viele Interessen unter einen Hut bringen und einen Neuaufbau bei den Männern vorantreiben. Der Steirer setzt dabei auf vertrauensbildende Maßnahmen und direkte Kommunikationswege. Auch deshalb, weil es in den vergangenen Jahren wiederholt Kritik am Serviceteam gegeben hatte.

Öffentlich ausgetragene Dispute wie im Vorjahr in Hochfilzen („schlechte Kommunikation, null Krisenmanagement“) will Sumann, der vor einem halben Jahr zum Sportlichen Leiter ernannt wurde, nicht mehr erleben. Er setze auf internen Dialog, so der 49-Jährige. Um möglichst nah am Geschehen zu sein, ist der Ex-Weltklassebiathlet auch als Skitester im Einsatz. „Meine Aufgabe ist es, die Serviceleute mit Betreuern und Athleten zu verbinden und Vertrauen zu schaffen, das hat funktioniert. Und ich bin im Serviceteam dabei, also haben wir eine Fachkraft mehr“, sagte Sumann im APA-Gespräch. Beim Heimweltcup fungiert er nach einer Krankheitspause wieder als Materialtester. Das sei für ihn selbstverständlich. „Ich fahre nirgends hin, um im VIP-Zelt zu sitzen.“

Vertrauen im inneren Kreis stärken

Der mehrfache Olympia- und WM-Medaillengewinner will allen voran den Zusammenhalt stärken. „Mir geht es darum, dass man als Gesamtmannschaft wieder zusammenwächst, dass alle Parts ineinandergreifen, dass es wieder homogen wird in allen Facetten. Da rede ich von Athletinnen, Trainern, Betreuern und dem Servicebereich.“ Erste Verbesserungen seien bereits bemerkbar, man sei auf einem guten Weg. Etwaige Konflikte sollen nicht mehr nach außen getragen werden. „Die interne Kommunikation ist mir wichtig. Ich habe von Anfang an versucht, das zu forcieren und einen Inner Circle zu bilden, um Vertrauen zu schaffen und Vertrauen zu geben.“ Wertschätzender Umgang ist ihm besonders wichtig. „Es hat auch viel damit zu tun, wie wohl man sich fühlt, da meine ich nicht nur die Athletinnen, es muss sich jeder gut und aufgefangen fühlen. Jeder muss wertgeschätzt werden.“

Sumann hatte im April die Nachfolge von Franz Berger auch wegen der wenig berauschenden Ergebnisse früher als vorgesehen angetreten. „Das Engagement ist ein Jahr früher gekommen, eigentlich war der Plan erst nach 2026. Jetzt kommt Olympia sehr früh für mich, eine Vorlaufzeit war nicht vorhanden, aber ich wollte das, und es war die richtige Entscheidung.“

Hauser ging neuen Weg in Vorbereitung nicht mit

Seinen Weg im Sommer nicht mitgegangen ist Lisa Hauser. Die zuletzt in Östersund siegreiche Ex-Weltmeisterin bestritt die Sommervorbereitung wieder mit dem Schweizer Team von Trainerin Sandra Flunger. „Das war meine erste große Niederlage. Ich habe versucht, sie an Bord zu holen und sie wieder in die Mannschaft zu integrieren, aber ich akzeptiere ihren Weg.“ Während des Winters sei die Tirolerin aber natürlich Teil des Teamgefüges, so Sumann. Und das Arrangement trage ohnehin Früchte, das würde der gesamten Mannschaft helfen. „Ich hefte mir ihren Erfolg nicht auf meine Kappe, es führen viele Wege nach Rom.“

Männer mit weniger rosigen Aussichten

Gemeinsam mit Anna Gandler sowie noch jüngeren Athletinnen sollte Hauser mindestens bis zur Heim-WM 2028 ein schlagkräftiges Frauenteam bilden. Bei den Männern schaut es weniger rosig aus. „Mir war bewusst, dass das ein schwerer Winter wird, große Erfolge werden unrealistisch bleiben“, sagte Sumann und nannte den Aufbau eines konkurrenzfähigen Männer-Teams eine große Challenge.

Aktuell ist es unverändert der 42-jährige Simon Eder, der für die besten Ergebnisse sorgt. „Ich brauche ihn wie einen Bissen Brot, weil er immer seine Leistung bringt.“ Die Jungen wie Fabian Müllauer hätten aber aufgeholt. „Es schaut nicht schlecht aus“, sagte Sumann. Die Situation im Nachwuchs bezeichnete er als sehr positiv. Garantie für Weltcuperfolge sei das aber keine, es werde jedenfalls Geduld gefragt sein. „Ich habe gewusst, dass dieses Projekt auf die Schnelle keine Wunder hervorbringen wird.“

(APA)/Bild: GEPA