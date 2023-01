Neuer Posten für Ivanschitz bei der Vienna

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler Andreas Ivanschitz übernimmt einen neuen Posten bei Zweitligist First Vienna FC. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wird Ivanschitz ab sofort das Amt des Sportdirektors beim Traditionsklub ausführen.

Der bisherige Ausbildungsmanager und Nachwuchskoordinator der Vienna tritt damit die Nachfolge von Markus Katzer an, der seit Jahresbeginn als neuer Geschäftsführer Sport beim SK Rapid tätig ist.

„Ich bin sehr glücklich, dass wir heute meinen nächsten Schritt bei der Vienna bekanntgeben können. Ich durfte den Verein jetzt über zwei Jahre in meiner Funktion als Nachwuchskoordinator kennenlernen. Wir wollen langfristig Österreichs ältesten Fußballverein zurück in Bundesliga führen und dabei ein Top Ausbildungsverein werden, da will ich meinen Beitrag leisten“, so der 69-fache Teamspieler Ivanschitz.

„Mit Andreas Ivanschitz konnten wir die Position mit viel Kompetenz intern rasch nachbesetzen. Wir sind überzeugt mit ihm den richtigen Mann für die kommenden Aufgaben gefunden zu haben und sehen uns in unserem Weg der schrittweisen Umsetzung der Strategie „Vienna 2026“ bestätigt“, begründet Vienna-Präsident Kurt Svoboda auf der Vereinsseite die Entscheidung.

Ivanschitz hat mit Rapid (2005) den österreichischen Meistertitel gewonnen und in der Major League Soccer mit den Seattle Sounders (2016) triumphiert. Zudem spielte er für Red Bull Salzburg, Panathinaikos Athen, Mainz 05 und den spanischen Club Levante. Der Mittelfeldspieler absolvierte 69 Länderspiele und führte das ÖFB-Team bei der Heim-EM 2008 als Kapitän aufs Feld.

(Red.)/Bild: First Vienna FC