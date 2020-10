Neuer Stürmer für den TSV Hartberg

via

Der TSV Hartberg hat nach dem Ende der Transferperiode noch Verstärkung für die Offensive geholt. Der bisher vereinslose Seifedin Chabbi unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende und ist ab sofort spielberechtigt.

Der 27-Jährige stand zuletzt in der Türkei bei Erstligist Gaziantep FK unter Vertrag, kam dort genauso wie bei seiner Leihe nach Schottland zum St. Mirren FC kaum zum Einsatz. Die erfolgreichste Zeit hatte Chabbi beim Bundesliga-Aufsteiger SV Ried 2017/18. In 37 Pflichtspielen erzielte er 25 Treffer.

Nach der Vertragsauflösung mit Neuzugang Borna Petrovic waren die Hartberger auf der Suche nach einen neuen Angreifer. Chabbi soll nun neben Dario Tadic für die Tore der Steirer sorgen.

Obmann Erich Korherr: „Chabbi hatte in Österreich bei Lustenau und Ried eine sehr erfolgreiche Zeit. Wir hoffen, dass er an diese Leistungen anknüpfen und zu alter Stärke zurückfinden kann. Mit diesem Neuzugang sind wir auch an vorderster Front abgesichert.“

Seifedin Chabbi: „Die ersten Eindrücke in Hartberg sind sehr gut. Ich habe mit der Mannschaft schon mittrainieren können. Man hat schon gesehen, dass hier absolut Qualität vorhanden ist. Ich freue mich ein Teil dieser tollen Mannschaft zu sein. Mein Ziel ist es in der Tabelle soweit oben wie möglich zu stehen und mit einem Fähigkeiten der Mannschaft zu helfen.“

