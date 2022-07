Neuer Stürmer für die WSG Tirol

via

via Sky Sport Austria

Fußball-Bundesligist WSG Tirol hat den Slowenen Nik Prelec von Sampdoria Genua verpflichtet. Der 21-jährige Stürmer war zuletzt ein halbes Jahr an NK Olimpija verliehen. Über die Vertrags-Laufzeit machten die Tiroler keine Angaben.

Der 21-jährige Offensivspieler, der zuletzt ein halbes Jahr an NK Olimpija verliehen wurde, lief in der Primavera 1 (U19-Liga in Italien) insgesamt 73 Mal für Sampdoria Genua auf, netzte dabei 20 Mal ein und lieferte 8 Assists.

Im Vorjahr kam der slowenische U21-Teamspieler in der PRVA Liga, der höchsten slowenischen Spielklasse bei NK Olimpija elf Mal zum Einsatz, schoss ein Tor und lieferte einen Assist. Prelec, dessen Vertrag in Tirol längerfristig läuft, ist nach Žan Rogelj und Sandi Ogrinec der dritte Slowene im Kader der WSG.

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger: „Nik ist genau der Stürmer, den wir gesucht haben. Er hat einen tollen linken Fuß, einen super Tiefgang und ist extrem schnell. Ich glaube, dass das nach Baden Frederiksen und Giacomo Vrioni die nächste Erfolgsgeschichte werden kann. Ich bin davon überzeugt, dass Nik das Potential dazu hat.“

Quelle: WSG Tirol