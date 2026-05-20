Neuer Trainer: Djokovic setzt auf ehemaligen Teamkollegen

Tennisstar Novak Djokovic wird künftig von seinem früheren Davis-Cup-Teamkollegen Viktor Troicki trainiert.

Das teilte der serbische Grand-Slam-Rekordchampion vier Tage vor dem Start der French Open auf Instagram mit. „Willkommen mein Freund, Teamkollege und jetzt Trainer…“, schrieb Djokovic zu einem gemeinsamen Foto. Djokovic und Troicki hatten 2010 mit dem serbischen Team den Davis Cup gewonnen.

Troicki (40) hatte seine aktive Karriere im Juni 2021 beendet. Bei Major-Turnieren erreichte er in seiner Laufbahn insgesamt fünfmal ein Achtelfinale (dreimal French Open, zweimal Wimbledon). Er ist Kapitän des serbischen Davis-Cup-Teams.

Djokovic (38) hatte Anfang 2025 seinen langjährigen Rivalen Andy Murray als Trainer verpflichtet und damit für Aufsehen gesorgt. Die Zusammenarbeit endete nach nur sechs Monaten. In der Folge wurde er vom Serben Boris Bosnjakovic betreut.

Djokovic jagt seinem ersehnten 25. Grand-Slam-Titel hinterher. Er wittert durch die verletzungsbedingte Absage des spanischen Ausnahmekönners Carlos Alcaraz für die am Sonntag beginnenden French Open in Paris und für das Rasenhighlight in Wimbledon (ab 29. Juni) seine Chance. Der Serbe tritt nur noch bei ausgewählten Turnieren an, allen voran den vier Majors.

(SID) / Artikelbild: Imago