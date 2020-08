Neuer Verein für Ex-ÖFB-Teamspieler Pehlivan

Ex-ÖFB-Teamspieler Yasin Pehlivan wechselt innerhalb der türkischen Süper Lig von Genclerbirligi Ankara zu Caykur Rizespor. Der 31-jährige Wiener unterschreibt einen Zweijahresvertrag beim 15. der vergangen Saison.

Pehlivan spielt nach einer Saison bei Spartak Trnava seit zwei Jahren in der Türkei und schaffte mit Genclerbirligi den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Von 2009 bis 2011 absolvierte der defensive Mittelfeldspieler 86 Pflichtspiele für den SK Rapid Wien. In der Saison 2015/16 stand er in Österreich außerdem beim FC Red Bull Salzburg (17 Spiele) unter Vertrag. Mit den “Bullen” gewann der das Double.

Im ÖFB-Team kam Pehlivan unter Dietmar Constantini und Marcel Koller 17 Mal zum Einsatz.

Artikelbild: Getty