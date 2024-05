Neuer Weltrekord über 10.000 Meter der Frauen

Die kenianische Leichtathletin Beatrice Chebet hat den Weltrekord über 10.000 Meter gebrochen. Im Vorfeld des Diamond-League-Meetings in Eugene/Oregon (live auf Sky – streame das Event mit dem Sky X-Traumpass) siegte die Langstrecken-Spezialistin in 28:54,14 Minuten. Die bisherige Bestmarke von Letesenbet Gidey (Äthiopien) vom Juni 2021 hatte bei 29:01,03 Minuten gelegen.

Chebet hatte 2022 im selben Stadion WM-Silber über 5.000 m gewonnen sowie im vergangenen Sommer in Budapest WM-Bronze über dieselbe Distanz. Zudem ist die 24-Jährige zweimalige Crosslauf-Weltmeisterin.

Das Rennen zur kenianischen Olympia-Qualifikation war eigentlich als Weltrekordversuch für Gudaf Tsegay (Äthiopien) angelegt, doch Chebet setzte sich mit perfektem Timing an die Spitze. Tsegay wurde Zweite in 29:05,92 Minuten, der drittbesten Zeit der Geschichte.

Weltjahresbestzeit über 10.000 m bei den Herren

Bei den Männern gewann der Kenianer Daniel Mateiko die 10.000 m in der Jahresweltbestzeit von 26:50,81 Min. Über 100 m setzte sich der US-Amerikaner Christian Coleman in 9,95 Sek. vor dem Kenianer Ferdinand Omanyala (9,98) durch, über die halbe Stadionrunde Kenneth Bednarek (USA) in 19,89. Sek. Die 110 m Hürden gingen in 13,03 Sek. an Grant Holloway (USA/JWBZ), die 400 m Hürden holte sich Gerald Drummond (CRC) in 48,56 Sek.

Bei den Frauen siegte die Äthiopierin Tsigie Gebreselama über 5.000 m in 14:18,76 Min. (JWBZ), die 1.500 m wurden in 3:53,75 Min. Beute der Äthiopierin Diribe Welteji.

(APA)/Bild: