Neues Trainerteam bei Frauen-Bundesligist Altach

Beim zuletzt wegen eines Ex-Funktionärs in die Schlagzeilen gekommenen Frauen-Fußball-Bundesligisten SCR Altach ist am Donnerstag die Verantwortlichkeit im sportlichen Bereich neu geordnet worden.

Mit Beginn der Wintervorbereitung übernimmt Bernhard Summer unterstützt von Marina Sprecher wieder die Position des Cheftrainers, Sportdirektor Philipp Netzer hat nun auch die Gesamtverantwortung im Frauen-Bereich über. Summer war bereits mehrere Jahre Frauen-Cheftrainer gewesen.

Ende Oktober war bekannt geworden, dass ein ehemaliger Funktionär des SCR Altach Spielerinnen in den Umkleiden heimlich gefilmt haben soll, ebenso mittels Zweitschlüssel in deren privaten Wohnungen. Um den Jahreswechsel sei in dieser Causa laut Behörde ein Abschlussbericht zu erwarten. Gegenüber den „Vorarlberger Nachrichten“ hatte eine Spielerin über Ängste der Betroffenen berichtet und dass der Mann auch nach seinem Rücktritt ständig beim Team gewesen sei. Altach betonte daraufhin, man habe so sich da sobald wie möglich für ein Betretungsverbot ausgesprochen.

(APA) / Bild: SCR Altach