Neumayer statt Misolic im Davis-Cup-Team gegen Japan

Der Steirer Filip Misolic fehlt in Österreichs Davis-Cup-Kader für das Duell am 6./7. Februar in Tokio gegen Japan.

Statt Österreichs Nummer eins rückt Lukas Neumayer in das Aufgebot nach, in dem auch Sebastian Ofner, Jurij Rodionov und die Doppelspieler Lucas Miedler und Alexander Erler stehen. „Lukas ist für mich ein Davis-Cup-Spieler, der dort bis jetzt immer seine besten Leistungen abgerufen hat und in den ich größtes Vertrauen habe“, sagte ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer.

Es sei für ihn nicht leicht gewesen, gegen Misolic zu entscheiden. „Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das für mich das Team ist, mit dem ich glaube, dass wir die besten Chancen haben, zu gewinnen“, meinte Melzer. „Der Davis Cup findet nun mal auf Hartplatz in der Halle statt, und das ist definitiv der schwächste Belag von Filip. Im Moment läuft er leider – schon längere Zeit eigentlich – seiner Form ein bisschen hinterher. Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind und eine schlagkräftige Mannschaft haben, um bestehen zu können.“

Die übrigen vier Akteure standen für Melzer außer Frage, vor allem Miedler und Erler: „Im Moment ist das sehr erfreulich, was die zwei Burschen abrufen. Sie spielen brav, gewinnen ihre Partien, und ich hoffe natürlich, dass wir in Japan wieder auf sie zählen können. Sie kennen die Bedingungen dort schon, haben das dortige ATP-Turnier gespielt – auch wenn dieses im Freien ausgetragen wird.

