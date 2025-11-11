Neun Monate nach Doncic-Trade: Mavs werfen Harrison raus

Gut neun Monate nach dem umstrittenen Blockbuster-Trade um Luka Doncic haben sich die Dallas Mavericks von ihrem heftig kritisierten General Manager Nico Harrison getrennt.

Der Klub aus der Basketball-Profiliga NBA gab den Rauswurf des 52-Jährigen am Dienstag bekannt, der frühere Allstar Michael Finley und Matt Riccardi übernehmen gemeinsam die Position.

„Diese Entscheidung unterstreicht unser kontinuierliches Bestreben, eine Organisation aufzubauen, die um die Meisterschaft mitspielen kann und die unseren Spielern, unseren Partnern und vor allem unseren Fans gerecht wird“, sagte Klubbesitzer Patrick Dumont. Harrison war seit Sommer 2021 GM.

Nur drei Siege in der Saison

Dallas, das in elf Saisonspielen nur drei Siege holte, hatte am Montag zu Hause 114:116 gegen die Milwaukee Bucks verloren, „Feuert Nico“-Rufe schallten schon während des Spiels durch das American Airlines Center. So wie im Frühjahr, nachdem der Klub überraschend den slowenischen Superstar Doncic an die Los Angeles Lakers abgegeben hatte. Harrison war für die Personalie verantwortlich.

Zahlreiche Fans waren wegen des Deals außer sich, es gab Proteste vor und in der Halle. Einige Zuschauer wurden im Februar sogar aus der Arena geworfen. Grund war der für die Tageszeitung Dallas Morning News „schockierendste Trade der Mavericks-Geschichte“, auch Klubidol Dirk Nowitzki hatte das Tauschgeschäft unvorbereitet getroffen.

Flagg bisher unter seinen Möglichkeiten

Erfolge würden dazu beitragen, „das Verhältnis zu den Fans zu verbessern, und genau das haben wir im nächsten Jahr vor“, hatte Harrison wegen der Aufregung um seine Person gesagt. Doch die Erfolge blieben aus, trotz des Glücks der Mavs in der Draft-Lotterie. Die Texaner durfte bei der Talenteverteilung zuerst zugreifen und nahmen Cooper Flagg. Der College-Star stellte am Montag mit 26 Punkten einen Karrierebestwert auf, blieb aber bislang unter seinen Möglichkeiten.

„Mir tun die Mavs-Fans leid. Es ist ein katastrophaler Start“, hatte der neue Prime-Experte Nowitzki zuletzt gesagt. Dem Team fehle etwas auf der Point-Guard-Position, genau diese hatte Doncic bis zu seinem Wechsel ausgefüllt. „Sie können nicht werfen. Sie können keine Plays kreieren“, so Nowitzki, „es war schwer mitanzusehen.“

