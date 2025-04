Neun Neue: ÖEHV-Team testet gegen Weltmeister

Mit hochkarätiger Verstärkung testet Österreichs Eishockeyteam der Männer gegen den Weltmeister.

Im Vergleich zur vergangenen Woche hat Teamchef Roger Bader neun neue Spieler für die beiden WM-Vorbereitungsspiele gegen Tschechien am Donnerstag in Znojmo und Samstag in Linz dabei. Nicht kommen wird Co-Kapitän Manuel Ganahl, der aus privaten Gründen auch für die WM absagte.

Mit David Kickert, Benedikt Oschgan und Florian Vorauer wurde ein neues Torhüter-Trio nominiert, dazu sind die Topstürmer Benjamin Baumgartner und Lukas Haudum eingerückt, in der Verteidigung Routinier Dominique Heinrich. Um sein WM-Debüt spielt Linz-Verteidiger Patrick Söllinger, einer der Aufsteiger der abgelaufenen ICE-Saison, vor.

Tschechien mit drei Weltmeistern

Die Tschechen haben in der vergangenen Woche zweimal gegen Deutschland gewonnen und haben schon drei Spieler im Kader, die im Vorjahr bei der Heim-WM in Prag Gold geholt haben. „Wir wollen das höhere Tempo der Tschechen annehmen und zweimal ein guter Gegner für sie sein“, sagte Bader. „Sämtliche Spieler sind in Europas Topligen engagiert, sie werden stark kommen und das ist gut. Wir wollen gegen Topnationen spielen“, erklärte er.

Nächste Woche, in der zwei Spiele gegen Deutschland auf dem Programm stehen, werden dann auch die etwa zehn bis zwölf WM-Teilnehmer der beiden ICE-Finalisten Salzburg und KAC zum Team stoßen. Erwartet werden auch noch NHL-Stürmer Marco Kasper von den Detroit Red Wings und Vinzenz Rohrer, der mit ZSC Lions Zürich das Finale in der Schweiz spielt. Die Generalprobe für die WM (ab 9. Mai) in Stockholm steigt am 4. Mai in Wien gegen Kanada.

