Neun Tore! Portugal fliegt zur WM – Irland in den Playoffs

Auch ohne Cristiano Ronaldo hat Portugal im dritten Versuch mit einem Schützenfest das WM-Ticket für 2026 gelöst.

Die Seleção gewann gegen Armenien souverän mit 9:1 (5:1) und nimmt zum siebten Mal in Folge an einer Endrunde teil. Ronaldo war wegen seiner Roten Karte im Spiel gegen Irland nicht im Stadion von Porto, drückte aber aus der Ferne die Daumen.

Portugal auch ohne Ronaldo souverän

„Wir fahren zur WM! Auf geht’s, Portugal“, schrieb Ronaldo nach dem Spiel in den sozialen Medien. Schon vor den Anstoß hatte CR7 seine Mannschaft mit den Worten „Alle zusammen, für Portugal und unsere Flagge“ angefeuert. Seine Teamkollegen ließen Taten folgen: Bruno Fernandes (45.+3, Foulelfmeter/51./72. Foulelfmeter) und João Neves (30./41./81.) erzielten je drei Tore, zudem trafen der ehemalige Augsburger Renato Veiga (7.), Goncalo Ramos (28.) und Francisco Conceição (90.+2). Für Armenien glich Eduard Spertsyan (18.) zwischenzeitlich aus.

Schon lange vor Schlusspfiff feierten die Fans den zweithöchsten Sieg in Portugals Geschichte, vor allem aber die WM-Teilnahme. Höher hatte Portugal nur beim 9:0 gegen Luxemburg im September 2023 gewonnen. Platz zwei in der Gruppe F und damit die Teilnahme an den Playoffs sicherte sich auf dramatische Art Irland. Beim 3:2 (1:2) in Ungarn erzielte Dreierpacker Troy Parrott erst tief in der Nachspielzeit (90.+6) das entscheidende Tor.

Ronaldo steht somit vor seiner sechsten WM, dies ist noch keinem Fußballer gelungen. Offen ist aber, ob der dann 41-Jährige in einem oder gar zwei Gruppenspielen fehlen wird. Portugals Verband will beim Weltverband FIFA offenbar eine kurze Sperre erwirken und den Topstar für den Start der Endrunde freiboxen.

„Ringen“ um Ronaldo

Laut der portugiesischen Zeitung A Bola will der Verband FPF eine Sperre von nur einem Spiel beantragen. Üblich sind bei Tätlichkeiten wie Ronaldos Ellbogencheck in Dublin mindestens drei Partien. Damit würde er die ersten beiden WM-Gruppenduelle verpassen.Auch seine Jagd nach Bestmarken würde dann gebremst. Portugals Rekordspieler und -torschütze ist der bisher einzige Spieler, der bei fünf verschiedenen WM-Turnieren jeweils mindestens ein Tor erzielte: 2006 (1), 2010 (1), 2014 (1), 2018 (4) und 2022 (1).Portugal hatte zuvor drei Matchbälle verstreichen lassen: Bei 2:2 gegen Ungarn fehlten nur wenige Sekunden zum Sieg, anschließend folgte ein 0:2 in Irland – mit der Roten Karte gegen Ronaldo als Tiefpunkt.

(SID/Red.)

Bild: Imago