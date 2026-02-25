Neundarter gegen Suljovic! Greaves schreibt PDC-Geschichte

Beau Greaves schreibt Darts-Geschichte: Die englische Ausnahmekönnerin hat als erste Frau einen Neundarter auf der Pro Tour der Professional Darts Corporation (PDC) geworfen.

Bei den Players Championship 6 in Leicester besiegte die 22-Jährige den Österreicher Mensur Suljovic in der Runde der Top 64 am Mittwoch mit 6:5 und warf dabei im dritten Leg das perfekte Spiel.

Graves spielte den klassischen Weg mit zwei 180er-Aufnahmen sowie Triple-20, Triple-19 und schließlich die Doppel-12. Suljovic verneigte sich vor der dreimaligen Frauen-Weltmeisterin und schüttelte ihr respektvoll die Hand, Greaves hingegen schüttelte mehrfach ungläubig den Kopf und konnte es kaum fassen. Eine Runde später scheiterte sie in der dritten Runde mit 3:6 am Schotten David Sharp. Die Players Championship werden ohne Zuschauer ausgetragen.

Greaves hatte sich im letzten Jahr die Tour Card gesichert und bestreitet in 2026 als erst zweite Frau überhaupt einen Großteil der Turniere. Bei der WM scheiterte „Beau ’n‘ Arrow“ im Dezember 2025 in Runde eins knapp am Nordiren Daryl Gurney.

(SID)/Bild: Imago