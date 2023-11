Neunte Niederlage im elften Spiel für die Oilers

Die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erneut verloren. In Vancouver unterlagen die Oilers den Canucks am Montagabend (Ortszeit) 2:6 und stehen nach elf Saisonspielen in der NHL bei neun Niederlagen.

Nur die San Jose Sharks sind noch schlechter gestartet. Die Oilers waren mit Titelambitionen in die Saison gegangen und zählen bisher zu den großen Enttäuschungen. Für Vancouver hingegen war es der vierte Sieg binnen einer Woche.

Ein starkes Comeback schafften die Toronto Maple Leafs. Die Kanadier holten gegen die Tampa Bay Lightning vor heimischem Publikum einen 1:4-Rückstand auf und siegten in der Overtime mit 6:5.

