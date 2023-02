Neunte Niederlage in Folge für San Antonio

Die San Antonio Spurs haben ihre Pleitenserie in der National Basketball Association (NBA) am Montag bei den Chicago Bulls fortgesetzt. Das 104:128 am Lake Michigan zum Auftakt des „Rodeo Road Trip“ war die neunte Niederlage in Folge. Jakob Pöltl bilanzierte mit 14 Punkten, neun Rebounds, vier Assists und zwei Blocks. Der 27-jährige Center aus Wien kam auf 29:40 Minuten Spielzeit.

Drei Viertel lang war das Duell im United Center ausgeglichen verlaufen und beim Stand von 90:85 für die Gastgeber noch alles offen. Im Schlussabschnitt jedoch wurden die Spurs von den Bulls förmlich niedergetrampelt. Chicago zog bis auf 126:93 davon. Nikola Vucevic verbuchte 22 Punkte und zwölf Rebounds für die Sieger. Keldon Johnson war mit 21 Zählern der erfolgreichste Werfer der Texaner, die am Mittwoch bei Pöltls Ex-Club Toronto Raptors gastieren.

NBA-Leader Boston Celtics gewann 111:99 bei Nachzügler Detroit Pistons. Für Jayson Tatum wies die Statistik 34 Punkte und elf Rebounds aus. Die Milwaukee Bucks fertigten die Portland Trail Blazers auswärts mit 127:108 ab und feierten den achten Sieg hintereinander. Brook Lopez mit 27 und Giannis Antetokounmpo mit 24 Zählern waren die besten Scorer des ersten Verfolgers der Celtics im NBA-Osten. Der „Greek Freak“ verbuchte zudem 13 Rebounds und acht Assists. Klay Thompson kam beim 141:114 von Titelverteidiger Golden State Warriors gegen Oklahoma City Thunder auf 42 Punkte. Er verwandelte dabei zwölf von 16 Distanzwürfen.

NBA-Ergebnis vom Montag: Chicago Bulls – San Antonio Spurs (14 Punkte, 9 Rebounds in 29:40 Minuten von Jakob Pöltl) 128:104.

(APA)

Beitragsbild: Imago