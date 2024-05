Neunter Titel: Dragovic feiert Meisterschaft mit Roter Stern Belgrad

Fußball-Legionär Aleksandar Dragovic ist mit Roter Stern Belgrad erneut Meister geworden. Nach einem 2:1-Sieg gegen Backa Topola und einer Niederlage von Verfolger Partizan Belgrad am Donnerstagabend sicherte sich Roter Stern vier Runden vor Schluss den Titel in Serbien. Innenverteidiger Dragovic spielte beim 27. Saisonsieg als Kapitän durch, für ihn ist es der dritte Erfolg mit dem Verein aus der Hauptstadt, der zum siebenten Mal in Folge triumphierte.

Dragovic hält nun bei neun Meistertiteln im Ausland, war er doch davor viermal mit dem FC Basel (2011, 2012, 2013, 2014) und zweimal mit Dynamo Kiew (2015, 2016) Champion. Der Ex-Austrianer ist damit Österreichs Nummer zwei hinter David Alaba, der zehnmal mit Bayern München (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) und einmal mit Real Madrid (2022) zu Meisterehren kam.

(APA)/Bild: Imago