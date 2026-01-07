Neuzugang im Trainerteam von Sturm
Neo-Sturm-Coach Fabio Ingolitsch feilt weiter an seinem Trainerteam und holt einen ehemaligen Salzburger ins Boot!
Mit Christoph Kappel kommt ein neuer Spielanalyst nach Graz. Der 38-Jährige wird ab sofort ins Team dazustoßen und Ingolitsch bei den Analysen unterstützen. Der Deutsche war zuvor unter anderem bei Red Bull Salzburg und FC Ingolstadt aktiv. Nicht mehr dabei ist Michael Türl, der sich seit Februar 2025 bei Sturm um die Videoanalysen kümmerte.
Geschäftsführer Sport Michael Parensen zur Personalsituation: „Ich möchte mich bei Michael Türl für die gute Arbeit in den vergangenen Monaten bedanken und wünsche ihm für den weiteren beruflichen Weg alles Gute. Wir freuen uns, die Position des Spielanalysten mit Christoph Kappel besetzen zu können. Christoph ist bestens mit unserer Spielidee vertraut, kann bereits einiges an Erfahrung nachweisen und passt menschlich hervorragend in unser Team. Wir freuen uns, dass er uns ab sofort mit seiner Expertise unterstützt.“
Bild: SK Sturm