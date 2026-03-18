Daniel Beichler hat bei Red Bull Salzburg seit Mittwoch einen neuen Co-Trainer an seiner Seite. Der Tabellenvierte der ADMIRAL Bundesliga gab die Verpflichtung von Raphael Duarte bekannt.

Der 29-jährige Luxemburger war bis Mitte Februar Co-Trainer beim deutschen Erstligisten Werder Bremen. Zuvor hatte er diese Funktion auch schon bei Nancy und Elversberg ausgeübt. Die Salzburger gastieren am Freitag (ab 19 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit Sky X live!) bei Meister und Leader Sturm Graz.

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(APA) / Bild: Imago