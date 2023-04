via

via Sky Sport Austria

Die Carolina Hurricanes und die New Jersey Devils bewegen sich im Kampf um den Sieg in ihrer Division in der National Hockey League (NHL) im Gleichschritt.

Die Devils gewannen bei den Chicago Blackhawks 6:3 und blieben damit den am Samstag ebenfalls siegreichen Hurricanes auf den Fersen. Sie liegen bei einem Spiel mehr weiter einen Punkt hinter Carolina. Der Leader der Metropolitan Division feierte bei den Montreal Canadiens einen 3:0-Auswärtserfolg.

(APA)/Bild: Imago