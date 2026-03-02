New York Knicks beenden Siegesserie von San Antonio

Die New York Knicks haben am Sonntag die Siegesserie der San Antonio Spurs in der NBA beendet.

Nach elf siegreichen Partien mussten sich die Spurs auswärts mit 89:114 geschlagen geben. Es war die erste Niederlage seit einem 106:111 gegen die Charlotte Hornets am 31. Jänner. Die konnte auch Victor Wembanyama mit seinen 25 Punkten und 13 Rebounds nicht verhindern. Aufseiten der Knicks glänzten Mikal Bridges (25 Punkte) und Jalen Brunson (24).

Die Detroit Pistons behielten als Tabellenführer der Eastern Conference gegen Orlando Magic mit 109:92 die Oberhand. Für Gastgeber Orlando war es die zweite Niederlage gegen ein Spitzenteam in Folge. Titelverteidiger Oklahoma City Thunder wurde seiner Favoritenrolle im Duell mit den Dallas Mavericks mit einem 100:87-Erfolg gerecht und festigte damit die Spitzenposition in der Western Conference.

Keine guten Nachrichten gab es für die Golden State Warriors. Sie müssen aufgrund der Verletzung im rechten Knie mindestens fünf weitere Spiele auf Star Stephen Curry verzichten, der seit 30. Jänner nicht mehr gespielt hat.

(APA)/Bild: Imago