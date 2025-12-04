Newcastle-Boss: „Magpies“ bis 2030 Weltspitze

Eine „Rakete“, unaufhaltsam auf dem Weg nach oben: So sieht Klubchef David Hopkinson „sein“ Newcastle United.

Der Verein werde „bis 2030“ der beste der Welt sein, prophezeite der Kanadier im Gespräch mit mehreren britischen Medien: „Solche Fortschritte brauchen nicht so lange, wie man vielleicht denkt. Was es braucht, ist absolute Überzeugung.“

Und die hat Hopkinson. „Kann Newcastle die Premier League gewinnen? Ja, natürlich. Warum nicht?“, sagte er: „Unsere Aufgabe ist es, uns als ständige Titelkandidaten zu etablieren. Wir müssen den Mut haben, diejenigen zu ignorieren, die an uns zweifeln, und sogar diejenigen, die uns auslachen.“

Newcastle profitiert von saudi-arabischen Staatsfonds

Die „Magpies“ profitierten auf ihrem Weg entscheidend vom saudi-arabischen Staatsfonds, der United 2021 übernommen hatte, gab der Vorstandsvorsitzende zu. „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir ihre Lieblingsinvestition sind“, sagte Hopkinson (54), der auch schon für Real Madrid und die Basketball-Franchise New York Knicks in der NBA gearbeitet hat.

Ein Schlüssel zum Erreichen der Weltspitze und zum dauerhaften Verbleib unter den Topklubs sei ein neues oder zumindest modernisiertes Stadion, betonte Hopkinson. Eine Entscheidung sei hier allerdings nicht in Kürze zu erwarten. Diejenige, ein neues Trainingszentrum zu bauen, ist dagegen bereits gefallen.

(SID)

Bild: Imago