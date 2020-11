VIDEO-Highlights: Newcastle gewinnt dank Wilson-Doppelpack gegen Tabellenzweiten Everton

via

via Sky Sport Austria

Nach herausragendem Saisonstart mit vier Siegen in Folge kehrt Everton in der englischen Premier League allmählich auf den Boden der Realität zurück. Gegen Newcastle United kassierte der Fußballclub aus Liverpool mit einem 0:2 die zweite Niederlage in Folge.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit nutzte Callum Wilson nach rund einer Stunde einen Elfmeter zur Führung der “Magpies”. Der 28-jährige Angreifer avancierte mit einem zweiten Tor in der 84. Minute – es war Wilsons sechster Saisontreffer im siebenten Einsatz – endgültig zum Matchwinner. In der Nachspielzeit verkürzte Dominic Calvert-Lewin für Everton, das die Tabelle von der 4. bis zur 6. Runde angeführt hatte.

(APA/sda)

Beitragsbild: Getty