Newcastle holt Sieg – Überraschungsteam Sunderland überrascht gegen Chelsea

Newcastle United hat den dritten Saisonsieg in der englischen Premier League eingefahren. Der Deutsche Stürmer Nick Woltemade blieb beim 2:1 (1:0) gegen den FC Fulham in einem Ligaspiel erst zum zweiten Mal ohne Scorerpunkt, nachdem er in den vergangenen drei Partien jeweils einmal für den Champions-League-Teilnehmer getroffen hatte.

Jacob Murphy (18.) und Guimaraes Bruno (90.) erzielten die Tore der Gastgeber, die ihren hohen Ansprüchen bislang hinterherlaufen. Sasa Lukic (56.) hatte zwischenzeitlich für Fulham ausgeglichen.

Für Woltemade reichte es nur hauchdünn nicht zu seinem fünften Liga-Treffer. In der vierten Minute traf der Neuzugang nur den Pfosten.

Sunderland schlägt Chelsea

Im zweiten Spiel besiegte Überraschungsteam AFC Sunderland überraschend den FC Chelsea. Der Aufsteiger gewann auswärts mit 2:1 und rückt auf Tabellenrang zwei vor.

(SID/Red.)

Bild: Imago