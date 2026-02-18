Newcastle, Inter & Atletico im Einsatz: Die CL-Playoffs der K.-o.-Phase heute live bei Sky

Heimat der UEFA Champions League : 14 von 16 Matches des Play-offs der K.o.-Phase live & exklusiv bei Sky

Am heutigen Mittwoch Bodø/Glimt gegen Inter Mailand, FK Qarabag – Newcastle United und FC Brügge – Atletico Madrid live & exklusiv bei Sky

Analyse-Experte Marko Stankovic wird an beiden Spieltagen die Spielzüge der Spitzenteams analysieren

Mit Sky sehen Fans 7 der 8 Play-off Hinspiele der K.o.-Phase der UEFA Champions League live & exklusiv. Insgesamt überträgt Sky 14 von 16 Matches im Play-off der K.o.-Phase live & exklusiv.

Kann Bodø/Glimt gegen Inter überraschen?

Am Mittwoch trifft eines der Überraschungsteams der Saison, Bodø/Glimt, auf Inter Mailand. Die Norweger qualifizierten sich dank zweier Siege gegen Manchester City und Atletico Madrid an den letzten beiden Spieltagen der Ligaphase sensationell für die Play-offs der K.o.-Phase – nun wollen sie auch die Nerazzurri bezwingen. Wer dieses Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zudem zeigt Sky am Mittwoch ab 18:00 Uhr FK Qarabag gegen Newcastle United und ab 21:00 Uhr FC Brügge gegen Atletico Madrid. Außerdem können sich Fans an beiden Tagen auf die Sky Original Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Martin Konrad und Sky Experte Didi Hamann analysieren die Mittwochs-Partien. Marko Stankovic ist als Analyse-Experte im Einsatz.

Die Hinrunde der Playoffs in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

FK Qarabag – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Bodø/Glimt – Inter Mailand mit umfassender Berichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

FC Brügge – Atletico Madrid live auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experte: Didi Hamann

Bild: Imago