Newcastle lehnt 92 Mio. Angebot ab

Newcastle United hat laut Sky Sports ein Angebot von Tottenham Hotspur in Höhe von rund 92,2 Millionen Euro für Italien-Star Sandro Tonali abgelehnt.

Trainer Roberto de Zerbi würde seinen Landsmann in diesem Sommer gerne verpflichten. Das Angebot von Tottenham ging Anfang der Woche ein und wurde von Newcastle umgehend abgelehnt.

Manchester City ist dem Bericht zufolge ebenfalls am Mittelfeldspieler interessiert. Der 26-Jährige hat bei den „Magpies“ noch einen Vertrag bis 2028 – mit der Option des Vereins auf ein weiteres Jahr.

Im Sommer 2023 war Tonali für rund 61 Millionen Euro von der AC Mailand zu Newcastle gewechselt. In der abgelaufenen Saison kam der zentrale Mittelfeldspieler in 53 Pflichtspielen auf drei Tore und sieben Vorlagen.