Newcastle und Leverkusen ziehen ins CL-Achtelfinale ein
Sowohl Newcastle United als auch Bayer Leverkusen ziehen ins Achtelfinale der UEFA Champions League ein!
Mit einem eindeutigen Gesamtscore von 9:3 gegen Qarabag Agdam ziehen die „Magpies“ ins Champions-League-Achtelfinale ein. Das Rückspiel gewinnt Newcastle im eigenen Stadion mit 3:2. Ex-Rapidler Joelinton traf dabei zum zwischenzeitlichen 2:0.
Leverkusen mit Mühe ins Achtelfinale
Bayer Leverkusen ist erneut ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Eine Woche nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel bei Olympiakos Piräus erreichte der deutsche Fußball-Vizemeister durch das 0:0 im Playoff-Rückspiel im eigenen Stadion die Runde der letzten 16.
Im Achtelfinale (10./11. und 17./18. März) trifft Leverkusen wie schon im Vorjahr auf den deutschen Meister Bayern München oder den Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal. Ausgelost wird am Freitag (12.00 Uhr) im Schweizer Nyon.
Die Tore im VIDEO:
1:0 Sandro Tonali (4.)
2:0 Joelinton (6.)
2:1 Camilo Durán (51.)
3:1 Sven Botman (52.)
3:2 Elvin Cafarquliyev (57.)
