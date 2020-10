Newcastle verpflichtet Bauarbeiter aus vierter australischer Liga

via

Mit Florent Indalecio hat sich Newcastle United die Dienste eines neuen Stürmers gesichert.

Der Franzose wurde von seinem Freund und Stürmer der Magpies, Allan Saint-Maximin, im vergangenen Sommer zu einem Probetraining eingeladen und beeidruckte laut Daily Mail mit einem Fallrückzieher-Tor.

Das Tor im Video:

Indalecio flog mit 15 Jahren wegen Fehlverhaltens aus der Nachwuchsakademie von St. Etienne. Zuletzt arbeitete er als Maurer in Australien, wo er in der vierten australischen Liga Fußball spielte.

Trainer Steve Bruce spricht von einem “kleinen Risiko”, das man eingegangen sei. Der Franzose hat nun bis zum Ende der Saison Zeit sich zu beweisen. Indalecio, der in der Vergangenheit schon eine Tumorerkrankung im Knie überstanden hat, debütierte am Freitag in der U23 der Magpies.

