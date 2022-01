Newcastle will französischen Angreifer für 36 Millionen Euro

Das erst kürzlich aufgekaufte Newcastle United befindet sich in Gesprächen mit dem französischen Angreifer Hugo Ekitike von Stade Reims. Die Ablöse soll bei 36 Millionen Euro liegen. Das berichtet Sky UK.

Transfer-Experte Fabrizio Romano weiß jedoch, dass Newcastle das erstes Angebot für Ekitike nicht annehmen will. Zudem ist auch West Ham United an dem Franzosen interessiert, allerdings sind die Gespräche noch nicht weit fortgeschritten.

Reims are not intentioned to accept Newcastle opening proposal for talented striker Hugo Ekitike. Deal more than complicated – there’s interest also from West Ham but nothing advanced yet. ⭐️🇫🇷 #NUFC

Reims want also a sell on clause included into potential Ekitike deal.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2022