Newey äußert sich zu Alonso-Zukunft bei Aston Martin

Der Teamchef der britischen F1-Nobelmarke Aston Martin, Adrian Newey, äußerte sich auf der Pressekonferenz am Rande des Großen Preises von Ungarn.

Dabei reagierte Newey auf zahlreiche Fragen rund um das Team: Er will auch mit Alonso weiter zusammenarbeiten.

Das machte der 67-Jährige in Ungarn deutlich. „Fernando ist ein fantastischer Fahrer. Er bringt dem Team so viel mit seinem Feedback und seinen Fähigkeiten. Er ist sehr wichtig für unser Team. Ich bin ziemlich sicher, dass Fernando die Zeit bei uns sehr genießt und wir unsere Zusammenarbeit fortsetzen werden“, betonte Newey. Alonso selbst äußerte sich bereits zuvor zu seiner Zukunft.

Newey reagiert auf Horner-Gerüchte

Angesprochen auf ein mögliches Engagement von Christian Horner – mit dem Newey fast 20 Jahre lang zusammen bei Red Bull arbeitete und mit dem er zum Ende der gemeinsamen Zeit einige Differenzen hatte – bei Aston Martin, antwortete der Brite: „Ich höre überall von den Gerüchten um Christian. Ich kann das nicht kommentieren, ich weiß von nichts. Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir sehr glücklich mit unserem Führungsteam sind.“

Sportlich gesehen fährt Aston Martin mit dem AMR26 der Musik weit hinterher. Nach der Fehlkonstruktion zum Saisonstart haben Newey und Aston Martin einen zweistufigen Rettungsplan entwickelt und die erste Upgrade-Stufe in Ungarn am Start.

Im 1. Freien Training brach jedoch völlig unerwartet die Hinterradaufhängung am Auto von Lance Stroll, der Kanadier konnte im 2. Freien Training daher nicht fahren. „Wir müssen noch untersuchen und verstehen, was bei Lance passiert ist“, meinte Newey und konnte damit noch keine Ursache für das Problem geben.