Neymar fällt mit Oberschenkelverletzung aus

Paris Saint-Germain muss laut französischen Medienberichten am Samstag in der Ligue 1 in Nantes und auch im Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig am kommenden Mittwoch auf Neymar verzichten. Der brasilianische Star falle wegen einer Oberschenkelverletzung aus, berichtete am Freitag unter anderem das Portal RMC Sport. Auch am 7. November gegen Rennes werde der 28-Jährige nicht dabei sein, danach folge die Länderspielpause, hieß es weiters.

Neymar war am Mittwoch beim 2:0 von PSG in der Champions League gegen Basaksehir Istanbul in der 26. Minute ausgewechselt worden. Trainer Thomas Tuchel hatte dies als Vorsichtsmaßnahme bezeichnet. Der Deutsche nannte die Adduktoren als Ursache für ein unangenehmes Gefühl bei Neymar.

(APA/dpa)

Artikelbild: GEPA