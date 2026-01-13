NFL-Profi Addison erneut festgenommen

Wide Receiver Jordan Addison von den Minnesota Vikings aus der National Football League ist am Montagmorgen in Tampa/Florida festgenommen worden. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurde der 23-Jährige um 3.46 Uhr im Seminole Hard Rock Hotel & Casino von der Polizei aufgegriffen.

Addison wurde wegen „Hausfriedensbruchs in einem bewohnten Gebäude oder Transportmittel“ angeklagt. Nach Hinterlegung einer Kaution von 500 Dollar kam er wieder frei.

„Ich will in keiner Weise spekulieren“, sagte Vikings-Headcoach Kevin O’Connell am Dienstag bei seiner Saisonabschluss-Pressekonferenz und betonte: „Wir müssen so viele Fakten wie möglich sammeln und herausfinden, was genau passiert ist. Spekulieren wäre zu diesem Zeitpunkt unglaublich verfrüht.“

Die Festnahme reiht sich in eine Serie von Vorfällen ein: Vor 18 Monaten war Addison in Los Angeles wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen worden, später bekannte er sich zu einem minderen Vergehen. Die NFL sperrte ihn daraufhin für die ersten drei Spiele der Saison 2025. Im Juli 2023 war Addison wegen rücksichtslosen Fahrens mit 140 Meilen/Stunde (225 km/h) in einer 55-Meilen-Zone aufgefallen.

Sportlich blieb der Erstrundenpick von 2023 in seiner dritten Saison hinter den Erwartungen zurück: In 14 Spielen fing er 42 Pässe für 610 Yards und drei Touchdowns – alles Karriere-Tiefs. Ob Minnesota die Option für ein fünftes Vertragsjahr zieht, ist offen.

General Manager Kwesi Adofo-Mensah betonte: „Jordan ist einzigartig, weil er an 99 Prozent der Tage eine Freude ist. Aber wir müssen auch die anderen Tage berücksichtigen.“

