NFL verspricht 250 Mio. Dollar im Kampf gegen Rassismus

Im Kampf gegen Rassismus will die National Football League in den kommenden zehn Jahren insgesamt 250 Millionen Dollar (220,30 Mio. Euro) zur Verfügung stellen. Das teilte die NFL am Donnerstag (Ortszeit) mit. Man wolle zudem das NFL Network und alle anderen zur Verfügung stehenden Medien dafür nutzen, mehr Aufmerksamkeit auf Themen sozialer Gerechtigkeit zu lenken.

NFL-Boss Roger Goodell hatte sich zuletzt an die Seite schwarzer Football-Profis gestellt und sich im Namen der Liga dafür entschuldigt, nicht schon früher auf die Spieler gehört zu haben. Vorausgegangen war eine entsprechende Aufforderung von Superstars wie Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs.

Seitdem der Afroamerikaner George Floyd am 25. Mai bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen war, haben in den USA tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Afroamerikaner protestiert.

