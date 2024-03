NHL-Debüt in Aussicht? Reinbacher setzt Saison in Nordamerika fort

Eishockey-Verteidiger David Reinbacher ist vom NHL-Club Montreal Canadiens nach Nordamerika beordert worden. Der 19-jährige Vorarlberger wird nach dem Saisonende des Schweizer Clubs EHC Kloten ab sofort für Laval Rocket, dem Farmteam der Canadiens in der American Hockey League (AHL), spielen.

Reinbacher war im Juni des vergangenen Jahres von Montreal als Nummer fünf im NHL-Draft gewählt worden und hatte danach einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Der ÖEHV-Teamspieler absolvierte dieses Spieljahr aber beim bisherigen Verein Kloten in der Schweizer National League. Nun wechselt er für den Rest Saison nach Laval, einem Vorort von Montreal. Die Rocket liegen in der North Division auf Rang sechs mit drei Punkten Rückstand auf die Playoff-Plätze, der Grunddurchgang endet für Laval am 20. April.

Mit Marco Kasper, 2022 von den Detroit Red Wings an Nummer acht gewählt, spielt seit Sommer bereits ein österreichischer Teenager in der AHL, in der Talente für die NHL vorbereitet werden. Sein Detroit-Farmteam Grand Rapids Griffins steht als Tabellenzweiter der Central Division so gut wie sicher im Playoff.

(APA)

Bild: Imago