NHL-Finale: Edmonton fordert Titelverteidiger Florida

Die Edmonton Oilers sind auf Revanche aus und wollen ihre 35 Jahre währende titellose Zeit in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL beenden. In einer Neuauflage des Vorjahresfinales fordert das Team um die Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl die Florida Panthers, die zum dritten Mal hintereinander im Endspiel stehen. Die „best of seven“-Serie um den Stanley Cup beginnt Mittwoch und Freitag in Edmonton, nächste Woche folgen zwei Spiele in Sunrise (alles live Sky – mit Sky X die NHL live streamen).

Seit 2020 steht stets eine Mannschaft aus dem Sunshine State im Endspiel, dreimal ging der Stanley Cup dank Tampa Bay Lightning (2020, 2021) und die Panthers (2024) auch nach Florida. Das Eishockey-Mutterland Kanada wartet dagegen schon seit 32 Jahren (Montreal Canadiens 1993) auf einen Triumph.

Edmonton setzt auf Star-Duo

Die zwischen 1984 und 1990 fünfmal erfolgreichen Oilers sehnen gar seit 35 Jahren den nächsten Erfolg herbei. Viermal führte damals Wayne Gretzky Edmonton zum Pokal, nun soll es ein Superstar-Duo bewerkstelligen. Der Kanadier McDavid ist mit sechs Toren und 20 Assists bester Scorer im Play-off, knapp dahinter folgt der Deutsche Draisaitl (25).

„Es wird wieder ein unglaublicher Kampf. Wir wissen, wozu sie fähig sind. Sie spielen ziemlich dominant und werden von zwei der besten Spieler der Welt angeführt“, sagte Florida-Stürmer Sam Reinhart, der im Vorjahr die Meisterschaft entschieden hat. Edmonton hatte nach drei Niederlagen auf 3:3 gestellt, die Panthers gewannen das entscheidende siebente Spiel dank eines Reinhart-Treffers aber 2:1.

Auch wenn das Star-Duo für die Schlagzeilen sorgt, hob Panthers-Coach die verbesserte Defensive der Oilers hervor. „Wenn man auf ihre Stärken schaut, war es im Vorjahr ihr Offensivspiel, aber unsere defensive Struktur ist ziemlich gut“, sagte Paul Maurice. Heuer „sind sie in ihrer defensiven Struktur weiter und wir haben Fortschritte mit unserer offensiven Struktur gemacht. Also sind beide Mannschaften besser geworden“.

Florida gewann beide Saisonduelle

Erwartet wird eine spannende Finalserie, ähnlich der beiden Duelle im Grunddurchgang, die zwar an Florida gingen, mit 6:5 und 4:3 aber eng umkämpft waren. Die Oilers hoffen, dass sie aus der Erfahrung des vergangenen Jahres gelernt haben. „Wir sind etwas reifer, wissen, wie man sich in solchen Situationen verhält, und können so ausgeglichen bleiben, wie alle sagen“, erklärte Draisaitl.

Zum insgesamt elften Mal und zum ersten Mal seit 2009 stehen einander im Finale zwei Jahre in Folge die gleichen Clubs gegenüber. Siebenmal gelang die Titelverteidigung, viermal die Revanche. Seitdem das Play-off mit 16 Mannschaften gespielt wird, haben sich aber beide Male die Herausforderer durchgesetzt.

(APA)

Beitragsbild: Imago