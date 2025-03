NHL kehrt im November nach Europa zurück

Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL trägt auch in diesem Jahr Spiele in Europa aus: In Schweden treffen Mitte November die Nashville Predators und Pittsburgh Penguins in zwei Partien der regulären Saison aufeinander (14./16.). Austragungsort der beiden Duelle im Rahmen der NHL Global Series 2025 ist die Avicii Arena in Stockholm.

Die neue NHL-Saison ist die 15., in der reguläre Saisonspiele außerhalb Nordamerikas ausgetragen werden. Deutschland ist zunächst nicht vorgesehen. Der stellvertretende NHL-Commissioner Bill Daly hatte im August 2024 jedoch Hoffnungen auf ein Spiel in „nicht allzu ferner Zukunft“ auf deutschem Eis gemacht: „Ich denke, Deutschland und die Schweiz sind beide erstklassige Kandidaten für Spiele der regulären Saison in der Zukunft.“

NHL erst ein Mal in Deutschland

Bislang fand nur ein reguläres NHL-Spiel in Deutschland statt: 2011 standen sich in der O2-Arena in Berlin die Los Angeles Kings und Buffalo Sabres gegenüber. Das bislang letzte Vorbereitungsspiel mit NHL-Beteiligung fand in der laufenden Saison in München statt: Ende September 2024 unterlag der EHC Red Bull München Buffalo im ersten Spiel im damals neueröffneten SAP Garden mit 0:5.

(SID) / Bild: Imago