NHL: Las Vegas vor dem Aufstieg, Chicago mit Rücken zur Wand

Die Vegas Golden Knights stehen vor dem Aufstieg in das Viertelfinale der NHL.

Nach einem 2:1 gegen die Chicago Blackhawks am Samstag führen die Knights in der Best-of-seven-Serie 3:0, mit einem weiteren Erfolg am (heutigen) Sonntag würden sie als erstes Team in die zweite Hauptrunde des heuer wegen der Corona-Pandemie modifizierten Play-offs einziehen.

Play-off-Ergebnisse vom Samstag:

Arizona Coyotes (mit Grabner) – Colorado Avalanche 4:2 – Stand in der Serie 1:2

Chicago Blackhawks – Vegas Golden Knights 1:2 – Stand 0:3.

Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning 2:3 – Stand 1:2.

(APA)

