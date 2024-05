NHL: New York Rangers bauen Vorsprung aus

Die New York Rangers haben ihren Vorsprung im Viertelfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ausgebaut.

Das Team von Chefcoach Peter Laviolette setzte sich gegen die Carolina Hurricanes mit 4:3 nach Verlängerung durch. Die Rangers führen damit in der Best-of-seven-Serie mit 2:0, das dritte Spiel findet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Carolina statt.

Vincent Trocheck gelang der entscheidende Treffer nach 7:24 Minuten in der zweiten Overtime. Zuvor hatten Alexis Lafreniere (11./28.) und Chris Kreider (47.) in der regulären Spielzeit für die Rangers getroffen. Jake Guentzel (16./39.) und Dmitri Orlow (20.) erzielten die Treffer für Carolina.

Derweil legte Colorado Avalanche im Viertelfinal-Duell mit den Dallas Stars vor. Der Stanley-Cup-Sieger von 2022 setzte sich dank eines Treffers von Miles Wood in der 12. Minute der Verlängerung mit 4:3 durch und führt in der Serie mit 1:0. Die nächste Begegnung findet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erneut in Dallas statt.

