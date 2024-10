NHL: Niederlagen für Rossi und Kasper

Die Erfolgsserien von Marco Rossi und Marco Kasper mit ihren Clubs der NHL sind am Samstag in Auswärtsspielen zu Ende gegangen. Rossi verlor mit Minnesota Wild bei den Philadelphia Flyers mit 5:7, im achten Saisonspiel gingen die Wild damit erstmals leer aus. Kasper musste sich mit den Detroit Red Wings bei den Buffalo Sabres nach zuletzt drei Siegen mit 3:5 geschlagen geben.

Minnesota geriet in einem Schlagabtausch mit einem Dutzend Treffern in den ersten vier Minuten mit 0:2 in Rückstand, schaffte durch Brock Faber (35.) und Marcus Foligno (36.) innerhalb von 33 Sekunden den Gleichstand. Nach einem weiteren Gegentreffer gingen Rossi und Co. zu Beginn des Schlussdrittels erstmals in Führung (43.), kassierten danach aber noch vier Treffer. Herausragend war das Flyers-Stürmerduo Sean Couturier mit drei Toren und zwei Assists und Travis Konecny mit einem Treffer und vier Vorbereitungen.

Die Mannschaft von John Hynes hatte davor in jedem der sieben Saisonspiele zumindest einen Zähler geholt. Durch die Niederlage verpasste sie den Club-Rekord aus dem Jahr 2007, als Minnesota in den ersten acht Spielen gepunktet hatte. Auch die persönliche Serie von Rossi riss. Der 23-jährige Vorarlberger hatte in den jüngsten sechs Spielen jeweils zumindest einen Scorerpunkt gesammelt, blieb nach drei Toren und vier Assists diesmal ohne Zähler.

Für Kasper begann die Partie in Buffalo unglücklich. Der 20-jährige Kärntner musste früh auf die Strafbank, Jason Zucker nutzte die Überzahl zum 1:0 für die Heimischen (4.). Zweimal zogen die Sabres durch Tage Thompson auf zwei Treffer davon, Detroit schaffte bis zur 32. Minute aber den 3:3-Gleichstand. Bowen Byram (36.) und Jack Quinn ins leere Tor (60.) schossen Buffalo zum Sieg.

(APA)/Bild: Imago