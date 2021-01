NHL: Russland-Quartett der Washington Capitals bricht Corona-Regeln – Mega-Strafe für den Klub

In der US-amerikanischen Eishockeyliga NHL ist es zu einem Eklat gekommen. Vier Spieler der Washington Capitals sollen das strenge Corona-Protokoll der Liga gebrochen und sich im und außerhalb des Teamhotels ohne Masken aufgehalten haben.

Bei den Spielern handelt es sich um Evgeny Kuznetsov, Ilya Samsonov, Dmitry Orlov und Superstar Alex Ovechkin. Alle vier Spieler müssen nun vorerst auf die “Covid-Sperrliste” der Liga und dürfen bis auf Weiteres nicht an den Trainings und Spielen der Capitals teilnehmen. Laut genauem Wortlaut der National Hockey League wurde das Franchise wegen “sozialen Interaktionen zwischen Teammitgliedern, die in engem Kontakt standen und keine Gesichtsbedeckung trugen” bestraft.

Die National Hockey League reagierte auf den Vorfall knallhart und verhängte den Capitals eine Strafe von 100.000 US Dollar. Was genau vorgefallen war, ist derzeit unklar. Mannschaftskapitän Alex Ovechkin zeigte in einem Statement des Klubs Reue und entschuldigte sich für das Verhalten des Quartetts.

Bereits vor dem Vorfall bei den “Caps” waren fünf Spieler der Carolina Hurricanes auf die Sperrliste gesetzt worden. Das Trainingszentrum der Hurricanes wurde daraufhin geschlossen, die Spiele der “Canes” bis einschließlich Samstag abgesagt. Seit Saisonbeginn am 13. Januar wurden sieben NHL-Spiele coronabedingt verschoben.

