NHL-Saison für Superstar Matthews vorbei – Gudas gesperrt

Gudas trifft Matthews folgenschwer am Knie

Gudas traf Matthews in der Nacht zu Freitag im Mitteldrittel bei hohem Tempo mit dem Knie am Knie und erhielt eine Matchstrafe. „Das ist eine dreckige Aktion“, sagte Leafs-Trainer Craig Berube: „Wir hatten vier Mann auf dem Eis, die etwas dagegen hätten unternehmen sollen.“ Heißt: Der Headcoach hätte sich gewünscht, dass einer seiner Profis auf den Übeltäter losgegangen wäre.

„Er hat das in seiner Karriere schon ein paar Mal gemacht“, sagte Torontos Stürmer Matthew Knies. Ducks-Trainer Joel Quenneville spielte dagegen die Aktion runter, sie sei „nicht vorsätzlich“ erfolgt.

Matthews, Kapitän der Maple Leafs, entgeht durch das Aus keine Titelchance. Toronto ist im Osten Drittletzter und hat nur noch theoretische Chancen auf den Playoff-Einzug.

(SID)

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