NHL-Saison startet im Oktober in Prag

Die National Hockey League (NHL) startet in Prag in die Saison 2024/25 und gastiert im November ein zweites Mal in Europa. In der tschechischen Hauptstadt absolvieren die Buffalo Sabres und New Jersey Devils am 4. und 5. Oktober zwei Spiele, am 1. und 2. November bestreiten Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers und die Dallas Stars in Tampere/Finnland ebenfalls zwei Partien. Das gab die nordamerikanische Eishockeyliga am Dienstag bekannt.

In Nordamerika erfolgt das erste Bully am 8. Oktober, unter anderem mit dem Heimspiel der Panthers gegen die Boston Bruins, bei dem das Stanley-Cup-Banner in der Halle in Sunrise hochgezogen wird.

Marco Rossi und Minnesota Wild haben im ersten Spiel am 10. Oktober die gegen Columbus Blue Jackets zu Gast. Marco Kasper hofft, den Sprung in den Kader der Detroit Red Wings zu schaffen, die ebenfalls am 10. Oktober mit einem Heimspiel (gegen die Pittsburgh Penguins) beginnen. Die Montreal Canadiens, vielleicht mit David Reinbacher, empfangen am 9. Oktober die Toronto Maple Leafs.

Für Kasper könnte am 1. März ein weiteres Highlight anstehen. Die Red Wings gastieren in Columbus und bestreiten mit den Blue Jackets ein Freiluftspiel im Ohio Stadium, zu dem über 100.000 Zuschauer erwartet werden.

(APA)/Bild: Imago