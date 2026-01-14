NHL-Siegesserie von Kasper & Detroit reißt gegen Boston

Nach zuletzt vier Siegen haben sich die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Stürmer Marco Kasper in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL wieder geschlagen geben müssen.

In Boston feierten die heimischen Bruins dank Treffer von Pavel Zacha (31.), Fraser Minten (44.) und Mark Kastelic (57./EN) einen 3:0-Sieg. Boston-Torhüter Jeremy Swayman parierte alle 24 Torschüsse. Kasper teilte in seinen 12:26 Minuten auf dem Eis fünf Checks aus und stand bei keinem Gegentor auf dem Eis.

Kasper im exklusiven Sky-Interview: „Habe hohe Ansprüche an mich selbst“

Das 3:0 für Boston bedeutete das Ende der vier Spiele langen Siegesserie für Detroit. Gleichzeitig fuhren Sturms Bruins den vierten Erfolg nacheinander ein, beide Teams liegen im Osten voll auf Playoff-Kurs.

Canucks verlieren ohne weiterhin verletzten Rossi

Ohne den verletzten Vorarlberger Marco Rossi kassierten die Vancouver Canucks mit einem 1:2 bei den Ottawa Senators die achte Niederlage hintereinander. Der deutsche Nationalspieler Tim Stützle bereitete das 2:0 von Jordan Spence vor, der Doppelschlag der Senators innerhalb von 15 Sekunden Spielzeit genügte letztlich für den 16. Saisonsieg. Ottawa steht nur auf Platz 14 der Eastern Conference, beendete aber die Serie von vier Pleiten am Stück.

Tampa Bay Lightning gewann bei den Pittsburgh Penguins 2:1 und stellte mit dem elften Sieg in Serie den Club-Rekord ein. Der Stanley-Cup-Sieger von 2020 und 2021 löste Detroit auf Platz eins der Atlantic Division ab.

Overtime-Pleite für Oilers & Draisaitl

Trotz eines starken Auftritts von Eishockey-Superstar Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der NHL die nächste knappe Pleite kassiert. Drei Scorerpunkte des deutschen Angreifers waren bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen die Nashville Predators zu wenig. Edmonton fehlt mit vier Niederlagen aus den letzten sieben Spielen die Konstanz, mit Platz fünf in der Wester Conference hegt das Team aber große Hoffnungen auf die Playoffs.https://www.skysportaustria.at/zum-21-mal-owetschkin-erreicht-erneut-20-tore-marke/ Draisaitl steuerte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 im zweiten Drittel bei, die beiden weiteren Tore seiner Mannschaft bereitete der 30-Jährige vor. In den letzten drei Spielen sammelte der ehemalige MVP sechs Scorer, insgesamt sind es 67 in 47 Saisonspielen. Draisaitls Sturmpartner Connor McDavid gelangen an seinem 29. Geburtstag zwei Vorlagen. Durch das 6:1 gegen die Toronto Maple Leafs schob sich Utah Mammoth in der Western Conference auf Platz sieben vor. Der Deutsche John-Jason Peterka half mit einem Tor und einem Assist mit.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.