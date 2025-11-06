Logout
NHL

NHL-Star Ovechkin knackt magische Schallmauer

Magische Marke für Eishockeystar Alexander Ovechkin: Der 40 Jahre alte Stürmer der Washington Capitals hat als erster Spieler in der NHL-Geschichte sein 900. Karrieretor erzielt.

Rekordtorschütze Ovechkin erreichte den nächsten Meilenstein seiner großen Karriere beim 6:1-Sieg der Capitals gegen die St. Louis Blues. Er traf im zweiten Drittel seines 1504. NHL-Spiels.

„Echt cool, als erster Spieler überhaupt. Das ist ein ganz besonderer Moment“, sagte Ovechkin und sprach von einem „absoluten Highlight“. Den alten NHL-Rekord von 894 Toren des kanadischen Idols Wayne Gretzky hatte er in der vergangenen Saison übertroffen. Die aktuelle Serie ist seine 21. Spielzeit in der NHL.

Aktuelle NHL Videos

Werbung

(SID)/Bild: Imago