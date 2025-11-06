NHL-Star Ovechkin knackt magische Schallmauer
Magische Marke für Eishockeystar Alexander Ovechkin: Der 40 Jahre alte Stürmer der Washington Capitals hat als erster Spieler in der NHL-Geschichte sein 900. Karrieretor erzielt.
Rekordtorschütze Ovechkin erreichte den nächsten Meilenstein seiner großen Karriere beim 6:1-Sieg der Capitals gegen die St. Louis Blues. Er traf im zweiten Drittel seines 1504. NHL-Spiels.
„Echt cool, als erster Spieler überhaupt. Das ist ein ganz besonderer Moment“, sagte Ovechkin und sprach von einem „absoluten Highlight“. Den alten NHL-Rekord von 894 Toren des kanadischen Idols Wayne Gretzky hatte er in der vergangenen Saison übertroffen. Die aktuelle Serie ist seine 21. Spielzeit in der NHL.
(SID)/Bild: Imago