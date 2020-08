NHL: Tampa Bay deklassiert Boston

Tampa Bay Lightning ist am Mittwoch mit einem Kantersieg gegen die Boston Bruins im Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL in Führung gegangen. Das Team aus Florida deklassierte beim Turnier in Toronto die beste Mannschaft des Grunddurchgangs mit 7:1 und führt in der “Best of seven”-Halbfinalserie der Eastern Conference mit 2:1.

In der Western Conference feierte Colorado Avalanche im dritten Duell mit den Dallas Stars den ersten Sieg. Colorado siegte in Edmonton mit 6:4 und verkürzte in der Serie auf 1:2.

Play-off-Ergebnisse der NHL vom Mittwoch (2. Runde/Conference-Halbfinale, “best of seven”):

Eastern Conference in Toronto: Philadelphia Flyers (mit Raffl) – New York Islanders 4:3 n.V. (Stand 1:1), Boston Bruins – Tampa Bay Lightning 1:7 (Stand 1:2)

Western Conference in Edmonton: Dallas Stars – Colorado Avalanche 4:6 (Stand 2:1)

(APA)

Artikelbild: Getty