NHL-Team aus Utah gibt neuen Namen bekannt

Das NHL-Team aus Utah hat fast ein Jahr nach dem Umzug aus Arizona einen neuen Namen erhalten.

Wie die Eishockeyliga am Mittwoch bekanntgegeben hat, wird aus dem „Utah Hockey Club“ ab sofort „Utah Mammoth“.

Damit sind die Spekulationen über einen neuen Teamnamen beendet. Über viele Monate hinweg wurde über den künftigen Namen des Franchises aus Salt Lake City diskutiert.

NHL-Team erst seit 2024 in Utah

Im April 2024 erwarb der Eigentümer der Utah Jazz aus der NBA, Ryan Smith, das Franchise der Arizona Coyotes. Kurze Zeit später wurde der Umzug nach Utah vollzogen. Da nach der Umsiedlung noch kein fixer Name bestimmt wurde, trat das Team in seiner ersten NHL-Saison unter dem Namen „Utah Hockey Club“ an.

