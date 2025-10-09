Nicht nur Schröder! Das sind die Kandidaten bei Gladbach

Wie bereits am Mittwoch berichtet soll Salzburg-Sportchef Rouven Schröder bei Borussia Mönchengladbach ganz oben auf der Wunschliste stehen.

Erste Gespräche zwischen dem Deutschen und den „Fohlen“ sollen laut Informationen von Sky Sport DE bereits stattgefunden haben. Bei der Borussia würde Schröder auf den kürzlich zurückgetretenen Roland Virkus folgen.

Schröder wechselte Anfang Dezember 2024 von RB Leipzig nach Salzburg und übernahm die sportliche Leitung von Bernhard Seonbuchner. Schröder hat noch einen Vertrag bis 2028 in der Mozartstadt.

Der 49-Jährige stand zuletzt immer wieder in der Kritik. Bei einem Wechsel müsste Gladbach auf alle Fälle eine Ablöse bezahlen.

Gladbach hat zwei weitere Namen auf der Liste

Neben Schröder sollen auch der Schweizer Marinko Jurendic, zuletzt Sportdirektor beim FC Augsburg, und der Deutsche Jonas Boldt bei den „Fohlen“ auf der Liste stehen. Letzterer arbeitete in seiner Laufbahn u.a. für Bayer Leverkusen und den HSV.

Laut Sky-Infos soll Gladbachs Wunschkandidat nach wie vor Schröder sein.

(Red.)

Bild: GEPA