Der LASK hat sich trotz einer verpatzen Anfangsphase eindrucksvoll im Fußball-Frühjahr zurückgemeldet. Im ÖFB-Cup-Viertelfinale setzten sich die Linzer im Derby gegen Lokalrivale Blau-Weiß Linz in der Raiffeisen Arena nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (1:2) durch.

Die Reaktionen zum Spiel.

Didi Kühbauer (LASK-Trainer): „Es war nichts für schwache Nerven. In den ersten 30 Minuten haben wir vieles falsch gemacht, speziell in der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Es war verdient. Mit dem Anpfiff muss man da sein und wir waren nicht da. Wir waren zu lethargisch und sind bestraft worden. Ich war auch bei 0:2 nicht so, dass ich nicht geglaubt habe, dass wir zurückkommen. Das war für den Kopf extrem gut. Ich wollte früher wechseln, aber die Truppe war im Flow.“

Sasa Kalajdzic (LASK-Torschütze): „In den ersten 20 Minuten ist das Spiel komplett an mir vorbeigelaufen. Blau-Weiß hat gut begonnen und wir waren maximal unglücklich. Aber die Reaktion war sehr gut, die Mannschaft hat Gas gegeben. Mit dem Anschlusstreffer ist der Moment gekommen, wo alle gesagt haben, jetzt geht der Ball endlich rein, jetzt schaffen wir es. Respekt an die Mannschaft.“

Köllner nach Premiere: „Hätte keiner gedacht, dass wir den LASK so fordern können“

Michael Köllner (BW-Trainer): „Wir sind nach der 2:0-Führung sehr enttäuscht, dass wir fast ein Last-Minute-K.o. hinnehmen mussten. Wir haben ein kampfstarkes Spiel abgeliefert, haben uns mit der Führung belohnt, hatten mit Goiginger die Chance auf das 3:2. Im Vorfeld hätte keiner gedacht, dass wir den LASK so fordern können. Jetzt warten 15 herausfordernde Liga-Spiele. Wir haben große Schritte gemacht, aber es reicht noch nicht ganz. Die Neuzugänge haben ein sehr starkes Debüt gegeben. Jetzt müssen wir in Altach punkten. Ich glaube nicht, dass wir einen Knacks kriegen.“

Simon Seidl (BW-Kapitän): „Wir sind sehr gut reingestartet, haben es bis zum 2:1 gut gemacht. Es kommt ein bisschen Unsicherheit rein, in der zweiten Halbzeit haben wir keinen Zugriff mehr gehabt. Es hat sich einiges verändert, wir glauben miteinander an uns. Auch nach Rückschlägen müssen wir positiv bleiben und Gas geben. Die Mannschaft wird mitziehen und dann werden wir nächste Woche gewinnen.“

