„Nie gedacht“: Kühbauer mit LASK weiter auf Erfolgskurs

Mit dem 2:1-Sieg beim GAK hat der LASK einen turbulenten Herbst am Samstag stilvoll abgeschlossen. Dank des siebenten Sieges in den jüngsten acht Partien der ADMIRAL Bundesliga zogen die Linzer zumindest für 24 Stunden mit Leader Salzburg gleich und untermauerten ihre unter Trainer Dietmar Kühbauer wiederentdeckten Ambitionen. „Ich hätte nie daran gedacht, dass wir am Ende der Herbstsaison vorne dabei sind“, meinte Kühbauer genau zwei Monate nach seiner Rückkehr zum LASK. In dieser Zeitspanne mauserten sich die Athletiker vom Tabellenvorletzten zum Titelkandidaten. Das überrascht selbst den Erfolgscoach, der „Missverständnis“ Joao Sacramento abgelöst hatte. „Mein Ziel war es, eine gute Truppe für das nächste Jahr zusammenzustellen“, betonte der Burgenländer. Die hat er wohl schon gefunden, personelle Änderungen in der Winterpause in homöopathischen Dosen schloss er freilich nicht aus. „Die Mannschaft ist stark genug, aber wenn eine gute Verbreiterung des Kaders möglich ist, warum nicht. Es wird aber sicher keinen großen Umbruch geben.“

LASK ein Meisterkandidat? Das sagt Trainer Kühbauer

„Ein kleiner Skandal“: Semlic bemängelt Schiedsrichterleistung

Hartberg-Coach Manfred Schmid hingegen nahm Referee Ebner in Schutz. „Ich kann die Kritik am Schiedsrichter nicht nachvollziehen. Ich habe einen Schiedsrichter gesehen, der das Spiel laufen hat lassen, aber auf beiden Seiten“, sagte der Wiener. Ried-Trainer siegt weiter und erweckt Interesse Neben dem LASK prägt mit Ried ein zweites oberösterreichisches Team die Schlagzeilen. Der Aufsteiger holte mit dem 3:0 gegen Altach den dritten Sieg en suite und 12 von 15 möglichen Punkten aus den jüngsten fünf Runden. Im Kampf um die Meistergruppe ist man voll dabei. Durch die starken Leistungen haben sich nicht nur die Kicker in den Vordergrund gespielt, auch Trainer Maximilian Senft ist eine heiße Aktie. Der 36-Jährige bestätigte, dass es über seinen Berater Anfragen gegeben habe. „Das spricht für den Weg, den wir gehen. Ich bin wirklich froh darüber, was wir erreicht haben und freue mich sehr darauf, mit der Mannschaft auch weitere Schritte gehen zu können.“

„Ultimative Teamleistung“: Senft & Ried nehmen Top sechs ins Visier

Auch Altach-Trainer Fabio Ingolitsch wird mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. „Bei mir am Tisch ist aber noch nichts Konkretes gelandet“, sagte Sportchef Philipp Netzer. Für Ingolitsch, dessen Vertrag mit Saisonende ausläuft, war am Samstag „nicht der richtige Moment, um über mich zu reden“. Die Niederlage in Ried dürfe die Leistungen im Herbst jedenfalls nicht schmälern. „Wir wollten heuer besser sein als letztes Jahr, da sind wir auf einem guten Weg.“

Winter-Abgang denkbar? Das sagt Altach-Coach Ingolitsch