Niederlage gegen Bulls: Toronto wohl aus dem Play-in-Rennen

Die Toronto Raptors müssen die Hoffnung auf die Teilnahme am Play-in der National Basketball Association (NBA) wohl aufgeben. Nach einem 115:125 n.V. bei den Chicago Bulls sind die Chancen noch einmal deutlich geringer geworden. Für Jakob Pöltl standen zehn Punkte, vier Rebounds, drei Assists und zwei Steals zu Buche. Der Center aus Wien war 22:24 Minuten im Einsatz.

Im Erfolgsfall wären die Raptors bis auf vier Siege an die Bulls herangerückt. Und die Aussichten waren lange gut, lagen die Kanadier doch zu Beginn des Schlussviertels mit 97:81 deutlich voran. Toronto gab den Vorsprung jedoch aus der Hand und musste in die letztlich mit 5:15 verlorene Verlängerung. Coby White bei den Gastgebern und Scottie Barnes aufseiten der Raptors waren mit je 24 Punkten die Topscorer der Partie. Am Sonntag und Dienstag treffen Pöltl und seine Kollegen zweimal auswärts auf Orlando Magic.

Cleveland gewann Spitzenspiel der Eastern Conference

Die Cleveland Cavaliers gewannen das Spitzenspiel der Eastern Conference bei den Boston Celtics mit 123:116, nachdem sie nach fünf Minuten 3:25 zurückgelegen waren. Donovan Mitchell erzielte 41 Punkte für den NBA-Leader, der zum neunten Mal hintereinander erfolgreich blieb. Dem Titelverteidiger reichten 46 Zähler von Jayson Tatum nicht.

Zu Ende gegangen ist der Lauf der Detroit Pistons. Das 119:134 gegen die Denver Nuggets beendete eine Serie von acht Siegen. Beim Team aus Colorado stachen Nikola Jokic mit einem Triple-Double aus 23 Zählern, 17 Rebounds und 15 Assists sowie Jamal Murray als bester Werfer mit 31 Punkten heraus.

