Niederlage gegen Lazio: Nach Inter patzt auch Milan

Ein bitterer Rückschlag im Titelkampf: Der AC Mailand hat in der italienischen Serie A einen enttäuschenden Sonntagabend erlebt und den Stolperer von Stadtrivale Inter nicht genutzt.

Einen Tag nach Inters 1:1 gegen Atalanta Bergamo verlor Milan 0:1 (0:1) bei Lazio Rom und liegt damit nun acht Punkte hinter dem Spitzenreiter auf Platz zwei. Gustav Isaksen (26.) erzielte im Stadio Olimpico den Siegtreffer der Gastgeber, Lazio-Trainer Maurizio Sarri sah aus Protest gegen die lange Nachspielzeit noch Rot (90.+7).

Stürmer Niclas Füllkrug, in der 67. Minute eingewechselt, blieb dagegen im siebten Einsatz in Folge ohne Tor und verpasste es damit erneut, Argumente für einen Platz im deutschen WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu sammeln. In den 13 Spielen seit seinem Leih-Wechsel nach Italien kam Füllkrug bei den Rossoneri erst zu einem Startelfeinsatz und einem Tor.

Como rückt auf CL-Platz vor

Como 1907 ist derweil auf einen Champions-League-Platz vorgerückt. Die Norditaliener gewannen das direkte Duell um die Königsklasse gegen die zuvor punktgleiche AS Rom mit 2:1 (0:1) und sind nun Vierter.

Donyell Malen brachte die Roma zunächst in Führung, doch in der zweiten Hälfte drehten Tassos Douvikas (59.) und Diego Carlos (79.) die Partie. Zwischen den beiden Treffern sah Roms Wesley Gelb-Rot (64.).

(SID/Red.)

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